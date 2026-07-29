Двое на мотоцикле убили известную модель, подловив ее на пути к дому со спортзала

В колумбийском городе Питалито (департамент Уила) неизвестные застрелили 27-летнюю модель Энджи Марселу Рамирес Варгас, сообщает Need To Know.
Нападение произошло в пятницу, 24 июля. Девушка возвращалась домой из спортзала. На светофоре перед ее автомобилем остановился мотоцикл, пассажир развернулся и несколько раз выстрелил в Варгас. Модель получила тяжелые ранения, врачи не смогли спасти ее жизнь.
Полиция получила сообщение о стрельбе, перекрыла город и начала поиски преступников. По горячим следам удалось задержать 47-летнего Эрмеса Куэльяра. Следователи считают, что именно он стрелял в девушку. Мотоцикл и оружие изъяты. Второго участника нападения найти пока не удалось.
Варгас занималась бизнесом и работала моделью, у нее была популярная страница в соцсетях. Мотив преступления полиция пока не установила.
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