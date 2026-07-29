Двое на мотоцикле убили известную модель, подловив ее на пути к дому со спортзала

Нападение произошло в пятницу, 24 июля. Девушка возвращалась домой из спортзала. На светофоре перед ее автомобилем остановился мотоцикл, пассажир развернулся и несколько раз выстрелил в Варгас. Модель получила тяжелые ранения, врачи не смогли спасти ее жизнь.