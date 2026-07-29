В Таганроге эвакуируют жителей дома, пострадавшего от атаки ВСУ

В Таганроге проводится эвакуация жителей здания, повреждённого падением обломков. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Напомним, в результате воздушной атаки ВСУ на Таганрог в ночь на 29 июля погибла местная жительница, ещё один мужчина пострадал.
«Идёт эвакуация жителей дома. Развёрнут пункт временного размещения», — отметил Юрий Слюсарь.
Сейчас в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Жителей региона просят быть осторожными, не находиться на улице, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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