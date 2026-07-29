В Свердловской области за сутки утонули два человека

В Свердловской области продолжается череда трагедий на водоемах. Так, за прошедшие сутки 28 июля утонули два человека: женщина и несовершеннолетний. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
— На водных объектах региона зарегистрировано два происшествия. На акватории Нижне-Качканарского водохранилища Качканарского МО обнаружено и извлечено из воды тело женщины, — пояснили в ведомстве.
Вторая трагедия произошла в Екатеринбурге на водоеме в парк-отеле «Евразия». Спасатели обнаружили и достали из воды тело несовершеннолетнего.
По факту обоих происшествий сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, что 27 июля на Среднем Урале утонули двое взрослых и один несовершеннолетний, а еще днем ранее в реке Турье нашли тело мужчины. Из-за участившихся случаев трагедий на водоемах сотрудники МЧС усилили профилактическую работу.