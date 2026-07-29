В Тверской области горят декорации для киносъемок, в огне 30 строений

Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС.
Отмечается, что что пламя охватило 30 строений. А общая площадь возгорания составила две тысячи.
«Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2 000 кв. м», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили также, что огнеборцам удалось отстоять десять строений. В настоящее время открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций.
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