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В Тверской области горят декорации для киносъемок, в огне 30 строений

В деревне Большое Кобяково Тверской области горят декорации для киносъемок.

Источник: Комсомольская правда

Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС.

Отмечается, что что пламя охватило 30 строений. А общая площадь возгорания составила две тысячи.

«Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2 000 кв. м», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили также, что огнеборцам удалось отстоять десять строений. В настоящее время открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций.

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