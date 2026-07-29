Суд в Москве снял арест с акций экс-гендиректора «Русагро» Басова

Решение приняли на заседании по уголовному делу в отношении Басова и основателя «Русагро» Вадима Мошковича, где также допросили представителя ФНС. По словам адвоката, представитель налоговой службы не смог ответить на ключевые вопросы защиты, а заявленный ущерб назвал «гипотетическим».