Суд в Москве снял арест с акций экс-гендиректора «Русагро» Басова

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с акций бывшего гендиректора компании «Русагро» Максима Басова. Это было для исполнения решения по иску Генпрокуратуры, которая ранее потребовала снять изъять у Басова 3 млрд руб., сообщил адвокат топ-менеджера Дмитрий Кравченко в разговоре с ТАСС.
Решение приняли на заседании по уголовному делу в отношении Басова и основателя «Русагро» Вадима Мошковича, где также допросили представителя ФНС. По словам адвоката, представитель налоговой службы не смог ответить на ключевые вопросы защиты, а заявленный ущерб назвал «гипотетическим».
Басова и Мошковича обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве 21 организации. Сумма ущерба составляет около 85 млрд руб. Из них 7,4 млрд руб. — ущерб отделению Соцфонда по Саратовской области.
Дело возбудили по заявлению главы холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он заявил, что представители «Русагро» не исполнили обязательства по договорам и завладели активами холдинга. Обвинительное заключение огласили 15 июля. Фигуранты вину не признают.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».