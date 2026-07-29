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В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на 2 тыс. кв. м

В деревне Большое Кобяково Тверской области загорелись декорации для киносъемок. Огонь охватил 30 строений на площади 2 тыс. кв. м, сообщило региональное ГУ МЧС. Никто не пострадал.

В деревне Большое Кобяково Тверской области загорелись декорации для киносъемок. Огонь охватил 30 строений на площади 2 тыс. кв. м, сообщило региональное ГУ МЧС. Никто не пострадал.

ЧП случилось в Зубцовском округе. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение 10 строений. Производится проливка и разборка конструкций. К тушению привлечено 34 человека и девять единиц техники. По данным МЧС, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок.

По данным Telegram-канала Shot, сгорели дотла декорации к фильму «Молодинская битва». Также на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей». Со слов очевидцев, пожар начался 29 июля в 21:00.

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