Логистический объект WB в Рязани эвакуирован утром 29 июля

Примечательно, что с момента начала июльских атак ВСУ в России пошла такая добрая мода: демонстрировать свою корзину на Wildberries. Это делают звезды, блогеры, предприниматели, и простые покупатели и агитируют активнее делать покупки. Все это делается для того, чтобы поддержать селлеров маркетплейса.