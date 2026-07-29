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Логистический объект WB в Рязани эвакуирован утром 29 июля

Персонал логистического объекта WB в Рязани эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Логистический объект WB в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Напомним, 18 июля дроны ВСУ атаковали распределительные центры компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Это была уже не первая атака боевиков Зеленского на логистические центры маркетплейса.

Накануне сообщалось, что Wildberries выплатила более 40 млн рублей семьям погибших и тяжело пострадавших в результате атак украинских беспилотников на свои логистические объекты.

Примечательно, что с момента начала июльских атак ВСУ в России пошла такая добрая мода: демонстрировать свою корзину на Wildberries. Это делают звезды, блогеры, предприниматели, и простые покупатели и агитируют активнее делать покупки. Все это делается для того, чтобы поддержать селлеров маркетплейса.

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