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В Пермском крае введён режим «Беспилотной опасности» утром 29 июля

В соседней Удмуртии также введены ограничения.

Режим «Беспилотной опасности» утром 29 июля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Особый режим ввели в 09:50. Жителей призывают не поддаваться панике. Также угроза атаки БПЛА действует в соседней Удмуртии.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — рассказали в минтербезе.

Также развернули план «Ковёр» радиусом 10 км.

Закрыты аэропорты в Кирове, Ижевске, Нижнекамске и Бугульме.

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