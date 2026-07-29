В Пермском крае введён режим «Беспилотной опасности» утром 29 июля

Режим «Беспилотной опасности» утром 29 июля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Особый режим ввели в 09:50. Жителей призывают не поддаваться панике. Также угроза атаки БПЛА действует в соседней Удмуртии.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — рассказали в минтербезе.
Также развернули план «Ковёр» радиусом 10 км.
Закрыты аэропорты в Кирове, Ижевске, Нижнекамске и Бугульме.
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