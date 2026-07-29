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Авто стало грудой металла: люди погибли в страшном ДТП на трассе Щучинск — Астана

В Акмолинской области на трассе Щучинск — Астана произошло страшное ДТП, в результате которого кроссовер превратилось в груду металла. Погибли два человека, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/shchuchinsk_life2

По информации ДП Акмолинской области, 28 июля 2026 года около 15:00 на 157-м километре автодороги Астана — Петропавловск в Буландынском районе произошло ДТП с участием автомобиля Audi Q8 и грузового MAN.

«По предварительным данным, водитель Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.