Авто стало грудой металла: люди погибли в страшном ДТП на трассе Щучинск — Астана

По информации ДП Акмолинской области, 28 июля 2026 года около 15:00 на 157-м километре автодороги Астана — Петропавловск в Буландынском районе произошло ДТП с участием автомобиля Audi Q8 и грузового MAN.
«По предварительным данным, водитель Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.