Авто стало грудой металла: люди погибли в страшном ДТП на трассе Щучинск — Астана

«По предварительным данным, водитель Audi Q8, следовавший в направлении Кокшетау, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который выполнял дорожные работы. В результате ДТП водитель Audi Q8 и один пассажир скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.