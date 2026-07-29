Декорации к фильму «Молодинская битва» сгорели в Тверской области

Огонь охватил площадку рядом с деревней Русаковка в Зубцовском районе. Антураж Белокаменной Москвы создавался специально для исторического эпоса. Кроме того, в этом же месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей».