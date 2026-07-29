Жителей юга Красноярского края предупредили о подъеме уровня рек

Утром 29 июля на реке Кебеж возле села Григорьевка вода достигла отметки 258 сантиметров. Это пока ниже опасного порога в 310 сантиметров, но уже превысило границы поймы: то есть, река начала разливаться по пойменным землям. Такая же картина у села Ермаковское на реке Оя: там уровень остановился на 217 сантиметрах при том же критическом значении в 310 сантиметров. Вода тоже уже вышла на пойму.