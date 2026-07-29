В соседней с Прикамьем Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотников

Угрозу атаки беспилотников объявили в соседней с Пермском краем Удмуртии, сообщил глава Республики Александр Бречалов.
Сирены запустили в Глазове и в 12 районах республики: Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском и Вавожском.
Жителям рекомендуют не паниковать. На улице — укрыться в здании, подземном переходе или паркинге, уйти из зоны прямой видимости. В транспорте — выйти и найти укрытие, если невозможно — отойти от окон, пригнуться, закрыть голову. В здании — спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользоваться лифтом. Дома — спрятаться в помещении без окон, сесть на пол.
Александр Бречалов призывает жителей не снимать и не фотографировать объекты в небе.
По данным Росавиации, закрыты аэропорты в Ижевске, а также в Кирове, Нижнекамске, Казани и Бугульме.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Пермском крае тоже объявлен режим «Беспилотной опасности», а также развёрнут план «Ковёр».
Напомним, 27 июля силы ПВО отражали самую массированную атаку беспилотников в Удмуртской Республике за последнее время.