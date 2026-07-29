Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона по грузовику

В Белгородском округе в районе поселка Октябрьский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель умер от полученных ранений, сообщил оперштаб Белгородской области. Транспортное средство уничтожено огнем.

В Белгородском округе в районе поселка Октябрьский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель умер от полученных ранений, сообщил оперштаб Белгородской области. Транспортное средство уничтожено огнем.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 28 июля при ударе беспилотника по рейсовому автобусу в области пострадали 19 человек. СКР возбудил дело о теракте.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше