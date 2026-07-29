В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона по грузовику

В Белгородском округе в районе поселка Октябрьский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель умер от полученных ранений, сообщил оперштаб Белгородской области. Транспортное средство уничтожено огнем.
Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 28 июля при ударе беспилотника по рейсовому автобусу в области пострадали 19 человек. СКР возбудил дело о теракте.
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