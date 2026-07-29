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Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 29 июля

На территории региона введен режим беспилотной опасности.

Жителей Нижегородской области оповестили об угрозе атаки БПЛА на регион 29 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим беспилотной опасности ввели на территории региона ночью в 01:50 часов. По данным на 08:00 часов утра, режим продолжает действовать.

Нижегородцев просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 28 июля.

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