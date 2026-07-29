Нижегородцев предупредили об угрозе атаки БПЛА 29 июля

Режим беспилотной опасности ввели на территории региона ночью в 01:50 часов. По данным на 08:00 часов утра, режим продолжает действовать.
Нижегородцев просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.
Ранее режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 28 июля.
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