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Еще один человек пострадал во время воздушной атаки на Таганрог 29 июля

Власти уточнили информацию по пострадавшим и нанесенному ущербу после воздушной атаки на Таганрог 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ходе воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля пострадал еще один человек. Об этом утром рассказал глава Донского региона Юрий Слюсарь.

— В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал. В Таганроге еще один пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему помощь, — сообщил губернатор сразу после ЧП, еще ночью.

Утром стало известно о еще одном пострадавшем из-за нападения с воздуха.

— В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.

Добавим, жители многоквартирного дома, поврежденного при падении обломков, эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Им оказана необходимая помощь.

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