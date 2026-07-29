Еще один человек пострадал во время воздушной атаки на Таганрог 29 июля

В ходе воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля пострадал еще один человек. Об этом утром рассказал глава Донского региона Юрий Слюсарь.
— В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал. В Таганроге еще один пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему помощь, — сообщил губернатор сразу после ЧП, еще ночью.
Утром стало известно о еще одном пострадавшем из-за нападения с воздуха.
— В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.
Добавим, жители многоквартирного дома, поврежденного при падении обломков, эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Им оказана необходимая помощь.
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