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В Таганроге выросло число пострадавших при атаке беспилотников

В Таганроге госпитализировали еще одного пострадавшего при ночной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось об одном пострадавшем и погибшей женщине — жителях многоэтажного дома, в который попал дрон.

В Таганроге госпитализировали еще одного пострадавшего при ночной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось об одном пострадавшем и погибшей женщине — жителях многоэтажного дома, в который попал дрон.

«Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, — сообщил глава региона. — Еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгорания нет. Пострадавших нет».

По его словам, над областью средства ПВО сбили «около шести десятков БПЛА и ракеты». Отражение атаки вели, помимо Таганрога, в Батайске, Каменск-Шахтинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах и Таганрогском заливе.

«Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта, — добавил чиновник. — Возгораний не было. Пострадавших нет».

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