Декорации к фильму «Молодинская битва» с Кологривым сгорели при пожаре

В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидировали масштабное возгорание в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа. Огонь уничтожил декорации, установленные для проведения киносъемок. Об этом сообщает ведомство.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений пламя стремительно распространилось на 30 строений, охватив территорию общей площадью 2 000 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев все же удалось отстоять от огня 10 построек.
В ликвидации чрезвычайного происшествия задействованы 34 специалиста и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным МЧС, причиной инцидента стало грубое нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники в ходе съемочного процесса. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
По данным SHOT, в ходе пожара дотла сгорели декорации к фильму «Молодинская битва», в котором снимаются Никита Кологривый и Евгений Пореченков.
Фильм «Молодинская битва» должен выйти в 2027 году. Картина основана на реальных событиях — битве при деревне Молоди 1572 года. Режиссер — Константин Буслов («Злой город»). В главных ролях: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Пётр Рыков, Александр Устюгов, Фёдор Лавров.
Как писал сайт KP.RU, в МЧС сообщили, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций.