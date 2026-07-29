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В Таганроге эвакуировали жильцов дома, на который упали обломки БПЛА и ракет

В Таганроге эвакуировали жителей многоквартирного дома, на который упали обломки БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Таганроге эвакуировали жителей многоквартирного дома, на который упали обломки БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения, им оказана вся необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, в результате падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Позднее стало известно об еще одном пострадавшем в Таганроге, он госпитализирован.

Ростовская область в ночь на среду подвергалась очередной массированной воздушной атаке.

Слюсарь сообщил, что в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.

В результате падения обломков БПЛА в одном из районов Таганрога были повреждены частные дома. Пострадавших нет.

Кроме того, обломки беспилотников были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Там также обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться, добавил глава региона.

Губернатор предупредил, что на данный момент в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Он попросил жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

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