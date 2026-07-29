В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 29 июля

Временные ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает Росавиация.
Режим «Беспилотной опасности» действует в регионе с 09:50. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также в региональном МЧС уточнилили, что радиус «Ковра» расширили с 10 до 100 километров.
Напомним, в Кировской области прошёл трёхдневный траур по погибшим от удара ракеты по предприятию.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше