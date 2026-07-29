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В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 29 июля

Радиус «Ковра» расширили с 10 до 100 километров.

Временные ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает Росавиация.

Режим «Беспилотной опасности» действует в регионе с 09:50. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также в региональном МЧС уточнилили, что радиус «Ковра» расширили с 10 до 100 километров.

Также угроза атаки БПЛА действует на территории соседней Удмуртской Республики. Там запустили сирены в Глазову и 12 районах региона.

Напомним, в Кировской области прошёл трёхдневный траур по погибшим от удара ракеты по предприятию.

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