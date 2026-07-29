Ночью 29 июля в Воронежской области сбили три БПЛА

Утром в среду губернатор области Александр Гусев сообщил о трех сбитых беспилотниках в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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