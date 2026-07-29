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Ночью 29 июля в Воронежской области сбили три БПЛА

Цели уничтожили над тремя районами региона.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 июля враг снова попытался атаковать беспилотниками Воронежскую область. В южных районах региона было неспокойно. Сирены угрозы непосредственного удара БПЛА звучали в Богучарском, Россошанскаом, Бобровском районах.

Утром в среду губернатор области Александр Гусев сообщил о трех сбитых беспилотниках в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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