В Набережных Челнах спасатели вывели из горящего дома 10 человек

Вечером 28 июля в Набережных Челнах произошел пожар в многоквартирном 12-этажном доме на бульваре Цветочный, 11. Огонь вспыхнул в общем коридоре — на площадке между пятым и шестым этажами горели мебель и вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Спасатели оперативно эвакуировали жильцов с верхних этажей. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из зоны задымления по лестничному маршу 10 человек, используя специальные маски для защиты органов дыхания.
Одна из жительниц дома, женщина 1978 года рождения, получила ожоги левой руки первой-второй степени. Однако от госпитализации она отказалась. Еще один человек покинул горящее здание самостоятельно до прибытия спасателей.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.