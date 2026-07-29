Задержан один из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина

О смерти ученого стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что причиной стал инфаркт. Однако позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что гибели господина Зезина предшествовало нападение нескольких мужчин. Поводом стало то, что ученый заметил на опытных полях малолетних детей, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Родители несовершеннолетних позже избили ученого и его заместителя, утверждал депутат.