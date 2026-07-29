Силы ПВО сбили за ночь 295 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтoжили 295 украинских беспилoтников над региoнами Рoссии. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В течение прoшедшей ночи в период с 20:00 по мoсковскoму времени 28 июля до 08:00 по московскому времени 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства в Telegram-канале, беспилотники были сбиты над территориями Белгoродской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областей, Краснодарского края, Крыма, Чувашии, Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
28 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется.
27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский дрон ударил по коммерческому объекту.