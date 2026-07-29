В Рязани был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries

В Рязани был атакован беспилотниками еще один логистический центр компании Wildberries. О том, что объект «был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», сообщил официальный паблик компании в Телеграм.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем канале «Макс», что в Рязани отражается массовая атака БПЛА и работает ПВО.
«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, — сообщил глава региона. — По возможности оставайтесь в помещении и не подходите к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами».
После отбоя воздушной тревоги Малков уточнил, что «в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях».
«На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — добавил он.
Несмотря на предупреждение главы региона о запрете на публикацию фото и видео последствий атак, в соцсети «утекли» видеоролики пожара на территории логистического центра. По ним можно сделать вывод, что здание частично обрушилось, и возгорание ликвидировать пока не удалось.
Напомним, 22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ранее, 18 июля, ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.