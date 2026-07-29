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Павлу Дурову в РФ предъявили обвинение в содействии терроризму

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сооснователю Telegram Павлу Дурову в РФ предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: AP 2024

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — отметили в ЦОС.

В сообщении говорится, что «в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».