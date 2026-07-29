Павлу Дурову в РФ предъявили обвинение в содействии терроризму

В сообщении говорится, что «в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».