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Горячую линию открыли в Рязанской области после атаки дронов ВСУ

В Рязанской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали горячую линию. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

В Рязанской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали горячую линию. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее глава области Павел Малков сообщал, что в Рязани при отражении массовых ударов украинской армии пострадали шесть человек. После завершения работы ПВО произошло возгорание на территории одного из предприятий.

— Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия, — говорится в канале ведомства на платформе МАКС.

В этот же день в Таганроге в результате воздушной атаки погибла женщина и пострадал мужчина. Обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. Идет эвакуация жителей, развернут пункт временного размещения.

Кроме того, 28 июля ВСУ атаковали дроном гражданский рейсовый автобус в Шебекине. В результате удара пострадали 19 граждан, 18 из которых были оперативно доставлены в ЦРБ.

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