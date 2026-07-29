Долг рэпера Face* в России достиг почти 140 тысяч рублей

Прошлым летом СМИ сообщили, что мать рэпера после выхода из психиатрической больницы стала послушницей в Благовещенском монастыре Стерлитамака. По данным Telegram-каналов, врачи поставили Наталье Дреминой диагноз «полиморфное психическое расстройство» несколько лет назад. Женщина прошла полный курс лечения, после чего пошла в храм и стала сестрой-послушницей.