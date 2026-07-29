ФСБ: Спецслужбы Украины через бот «Дайвинчик/Leo»* вовлекают россиян в теракты

В результате совместных с МВД и СК России мероприятий, начиная с июля 2025 года в Московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров, при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета.