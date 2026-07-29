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Российские зенитчики отразили массированный налёт ВСУ: 295 дронов отправлены в утиль

Минобороны России сообщило об отражении крупнейшей ночной атаки. В период с 20:00 мск 28 июля до 08:00 мск 29 июля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников самолётного типа.

Источник: Life.ru

Воздушный заслон прикрыл обширную территорию страны. Цели сбивались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Чувашии, Татарстана, а также Крыма.

Над акваториями Азовского и Чёрного морей дежурные силы флота совместно с противовоздушной обороной ликвидировали аппараты на подлете к береговой линии. Это предотвратило попытки прорыва к стратегическим объектам юга России.

А в Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. При падении фрагментов БПЛА пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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