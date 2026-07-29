ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

По данным ФСБ, через них ведется подготовка и координация диверсионно-террористических актов и массовых убийств на территории России, а также осуществляется кибермошенническая деятельность. Утверждается, что ее последствиями стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также многомиллиардный материальный ущерб, передает ТАСС.