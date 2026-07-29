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Астанчанина осудили за оскорбление оператора службы «102»

В Астане мужчину осудили за оскорбление оператора службы «102» — его приговорили к общественным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, житель города во время звонка на канал «102» допустил в адрес оператора нецензурные высказывания — тем самым он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей».

Подчеркивается, что в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана. Ему назначено наказание в виде 30 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.