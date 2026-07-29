Астанчанина осудили за оскорбление оператора службы «102»

По данным надзорного ведомства, житель города во время звонка на канал «102» допустил в адрес оператора нецензурные высказывания — тем самым он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей».
Подчеркивается, что в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана. Ему назначено наказание в виде 30 часов общественных работ.
Приговор вступил в законную силу.