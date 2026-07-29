Астанчанина осудили за оскорбление оператора службы «102»

По данным надзорного ведомства, житель города во время звонка на канал «102» допустил в адрес оператора нецензурные высказывания — тем самым он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей».