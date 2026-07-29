Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о «содействии террористической деятельности». Об этом в среду, 29 июля, сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, администрация платформы не удалила каналы, чаты и боты, которые специальные службы Украины активно используют для подготовки диверсионно-террористических актов в России, убийств, а также мошенничества.
— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, — цитирует заявление РИА Новости.
Кроме того, российского предпринимателя объявили в международный розыск. В ФСБ добавили, что последствиями деятельности Telegram в стране стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также материальный ущерб.