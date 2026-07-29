В Новосибирске на улице Крылова дерево упало на припаркованную машину

В Новосибирске на улице Крылова, 55, дерево обрушилось на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось днём, когда машина стояла в парковочном кармане, сообщила редакции Om1 Новосибирск местная жительница.
«Пошла я на обед, иду, и вот это дерево — оно просто само по себе обломалось и упало на машину. Капец просто, так бывает. У машины точно вмятины по крыше. Потому что дерево упало на крышу и прям переломилось ещё надвое на ней, а лобовое не треснуло вроде», — рассказала горожанка.
Женщина также отметила, что её беспокоит состояние деревьев в этом районе. «Меня волнует это дерево, потому что, в принципе, я в тот момент могла под ним находиться, если бы пошла по другой стороне улицы. И оно прекрасно могло бы свалиться на мою голову. И что-то мне эта мысль не доставляет оптимизма», — поделилась она.
Редакция Om1 направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание зелёных насаждений в этом районе и будет ли компенсирован ущерб владельцу машины.
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