В Новосибирске на улице Крылова дерево упало на припаркованную машину

Женщина также отметила, что её беспокоит состояние деревьев в этом районе. «Меня волнует это дерево, потому что, в принципе, я в тот момент могла под ним находиться, если бы пошла по другой стороне улицы. И оно прекрасно могло бы свалиться на мою голову. И что-то мне эта мысль не доставляет оптимизма», — поделилась она.