Павел Дуров объявлен в международный розыск

Федеральной службой безопасности Российской Федерации зафиксированы и документально подтверждены многочисленные случаи использования украинскими спецслужбами популярного среди молодёжи чат-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»*, функционирующего в мессенджере Telegram, с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность посредством обмана и психологического воздействия.
В 2025 году чат-бот «Дайвинчик/Leo»* был включён Роскомнадзором в Единый реестр запрещённых сайтов. Основанием для этого послужило наличие в нём материалов, которые относятся к категориям детской порнографии и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Россия продолжает контакты по восстановлению доступа к Telegram, но пока большой активности со стороны мессенджера нет. Напомним, с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства со стороны мессенджера, в первую очередь — отказ удалять запрещённую информацию. В Госдуме сообщили, что Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями.
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* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.