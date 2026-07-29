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Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля заявили в ФСБ России. Господину Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля заявили в ФСБ России. Господину Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

В ФСБ подчеркнули, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».

В частности, по версии ФСБ, украинские спецслужбы использовали Telegram-бот для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. С лета прошлого года по делу задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Их подозревают в нападениях на силовиков, поджогах и переводах денег в криптовалюте.

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