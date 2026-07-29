ФСБ: Спецслужбы Украины использовали чат-бот Дайвинчик/Leo для вербовки

Украинские спецслужбы активно применяли популярный среди молодежи чат-бот «Дайвинчик/Leo»* в мессенджере Telegram для вербовки россиян. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ России.
«В результате совместных с МВД и СК России мероприятий, начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашской республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного telegram-сервиса», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Установлено, что злоумышленники создавали фиктивные анкеты привлекательных девушек, чтобы вступать в доверительные отношения с подростками. После установления контакта и получения геолокации жертвы, к ним выходили уже другие лица, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов.
Данная схема психологического давления позволяла украинским спецслужбам принуждать несовершеннолетних к совершению тяжких преступлений на территории России.
В ФСБ подчеркнули, что жертвами обмана становились школьники и студенты, которые не осознавали последствий своих действий. Преступники использовали романтический интерес молодых людей для получения доступа к их данным и последующего шантажа. В результате подростков склоняли к поджогам объектов инфраструктуры и иным диверсионным актам.
Ранее правоохранители задержали 25-летнюю россиянку, подозреваемую в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. Она была завербована украинскими спецслужбами при помощи похожей схемы.
* — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.