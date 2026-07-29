ФСБ: За год задержаны 46 подростков, совершивших нападения по указке Украины

Возраст задержанных варьируется от 12 до 22 лет, география преступлений охватывает Москву, Санкт-Петербург, Чувашию, Башкирию, Алтайский край и более десяти областей от Белгородской до Новосибирской.
Всем задержанным инкриминируются статьи о терроризме и диверсиях, так как они выполняли задания по поджогу релейных шкафов, заправочных станций и нападениям на граждан.
Вербовали их украинские кураторы через чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo»*. В ведомстве отметили, что большинство подростков были введены в заблуждение и действовали под влиянием угроз. Кураторы запугивали их уголовной ответственностью за якобы уже совершенные переводы денег в пользу ВСУ, после чего предлагали «искупить вину» через проведение диверсий. В отношении всех фигурантов сейчас расследуются уголовные дела.
Также украинские спецслужбы активно использовали сервисы для знакомств, чтобы искать там потенциальных исполнителей терактов. Чаще всего в их «сети» попадали школьники и студенты.
*Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.