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Павла Дурова объявили в международный розыск: в чём причина

ФСБ: Павел Дуров объявляется в международный розыск.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров официально объявляется в международный розыск по инициативе российских правоохранительных органов. Соответствующее решение было принято в связи с неисполнением требований законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСР России.

В правоохранительных органах напомнили, что Telegram неоднократно получал предупреждения от Роскомнадзора. В частности, несмотря на внесение в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора чат-бота «Дайвинчик/Leo»* в декабре 2025 года, администрация площадки не приняла достаточных мер для пресечения использования ресурса украинскими спецслужбами.

В результате СБУ продолжала использовать чат-бот для вербовки российских подростков. Украинские кураторы притворялись девушками, вступали с юношами в переписку и толкали их на совершение терактов. За год оперативниками было задержано 46 подростков, завербованных на совершение преступлений в чат-боте.

«Указанная запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности», — сообщили в ФСБ.

В Службе подчеркнули, что последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы, а также многомиллиардный ущерб.

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