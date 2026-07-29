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Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

Павел Дуров объявлен в международный розыск из-за чат-ботов в Telegram, где подростков вербуют украинские кураторы.

Источник: Комсомольская правда

Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности в связи с попустительством работе запрещенных чат-ботов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, уточнив, что бездействие администрации мессенджера привело к тяжким последствиям.

«Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСР России.

Ранее российские ведомства неоднократно направляли запросы Telegram на удаление запрещенной информации. Однако чат-боты, включая «Дайвинчик/Leo»*, продолжали функционировать, что способствовало вовлечению подростков в преступную деятельность. За последний год силовики задержали 46 подростков, причастных к терактам под кураторством СБУ.

«Запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов», — сообщили в ФСБ.

* — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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