Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности в связи с попустительством работе запрещенных чат-ботов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, уточнив, что бездействие администрации мессенджера привело к тяжким последствиям.
«Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСР России.
Ранее российские ведомства неоднократно направляли запросы Telegram на удаление запрещенной информации. Однако чат-боты, включая «Дайвинчик/Leo»*, продолжали функционировать, что способствовало вовлечению подростков в преступную деятельность. За последний год силовики задержали 46 подростков, причастных к терактам под кураторством СБУ.
«Запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов», — сообщили в ФСБ.
* — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.