ФСБ предъявила обвинения Павлу Дурову в содействии терроризму

По информации Центра общественных связей ФСБ, руководство мессенджера систематически игнорировало требования российского законодательства. В заявлении ведомства указано, что администрация Telegram не удаляла многочисленные каналы, чаты и боты, которые, по данным спецслужб, активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества.
В связи с предъявленным обвинением, правоохранительные органы России начали процедуру объявления Павла Дурова в международный розыск.
Также Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодёжной среде чат-бота мессенджера «Telegram» — «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»* для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путём обмана и психологической обработки.
* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.