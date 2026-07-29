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В Прикамье после столкновения судна пропал человек

Обстоятельства речного происшествия устанавливают следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае следственные органы устанавливают обстоятельства речного происшествия с маломерным судном. После его столкновения с каменистой преградой пропал без вести человек.

ЧП произошло 28 июля около 20:00 на реке Чусовой вблизи с деревней Архиповские Бараки в Чусовском районе. На борту судна находились трое человек.

Центральное МСУТ СК России организовало доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняют причины и обстоятельства ЧП на воде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки следственными органами.

Ранее краевое МЧС сообщило о серии несчастных случаев на воде с погибшими.

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