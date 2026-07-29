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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 295 БПЛА

В период с 20:00 мск 28 июля до 8:00 29 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 295 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 20:00 мск 28 июля до 8:00 29 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 295 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона по грузовику. Над Рязанской областью сбили 45 БПЛА. Пострадали шесть человек. Из-за падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях, также поврежден дом в частном секторе, сообщил губернатор Павел Малков. В Ростовской области сбили почти 60 дронов. В Таганроге погибла женщина, пострадали два человека. В Воронежской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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