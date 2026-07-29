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БПЛА пытались атаковать три района Воронежской области в ночь на 29 июля

По предварительным данным, люди не пострадали, разрушения не зафиксированы.

Источник: АиФ Воронеж

Три беспилотника сбили над тремя районами Воронежской области в ночь на 29 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, люди не пострадали, разрушения не зафиксированы.

На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

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