БПЛА пытались атаковать три района Воронежской области в ночь на 29 июля

Три беспилотника сбили над тремя районами Воронежской области в ночь на 29 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, люди не пострадали, разрушения не зафиксированы.
На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
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