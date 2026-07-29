«Алмазный» проект в Африке и 9 млрд тенге: суд поставил точку в деле финпирамиды Sax Invest

Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды. Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы.