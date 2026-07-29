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В Рязанской области открыли горячую линию после атаки беспилотников

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — отмечается в публикации. Ведомство находится на оперативной связи со всеми службами. Номер горячей линии для граждан — 8 (910) 631−08−17.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за налета на область пострадали шесть человек, их госпитализировали. На территории неназванного предприятия в Рязани начался пожар. Wildberries сообщила об эвакуации персонала рязанского склада.

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