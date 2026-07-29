СК: Сотрудники СБУ притворялись девушками в «Дайвинчике»*, вербуя подростков

В Следственном комитете России рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины использовали образы привлекательных девушек в чат-боте в Telegram «Дайвинчик/Leo»* для вовлечения российских школьников в террористическую деятельность. Подробности ведомство предоставило KP.RU.
По данным расследования, после общения с фейковой анкетой подросткам поступали сообщения от лже-правоохранителей. Используя компрометирующие материалы и угрозы привлечения к ответственности, представители СБУ требовали от детей совершить поджог или диверсию.
«На основе следственной практики можно сделать вывод о том, что распространёнными схемами украинских спецслужб является знакомство с молодыми людьми под видом девушек и направление им фишинговых ссылок о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов», — уточнили в ведомстве.
После подобных махинаций, украинские кураторы предлагают совершить какой-либо теракт. На детей оказывается серьёзное психологическое давление.
«Несовершеннолетним рекомендуется проявлять бдительность и сразу сообщать о контактах в сети с незнакомцами своим близким или в правоохранительные органы», — посоветовали в СК.
В СКР порекомендовали молодым людям быть особенно внимательными при посещении сервисов для знакомств. Родителям напомнили, что важно контролировать досуг и окружение детей, чтобы не стать жертвой психологического давления со стороны украинских спецслужб. ФСБ показала несколько допросов подростков, которые уже стали фигурантами дел за совершение терактов под влиянием сотрудников СБУ.
Напомним, что ранее в ФСБ раскрыли детали задержания 46 юных россиян, завербованных украинскими спецслужбами через чат-бот в Telegram.
* — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.