ФСБ показало видео допроса подростков, задержанных за теракты

Федеральная служба безопасности обнародовала видеозаписи допросов несовершеннолетних, задержанных за совершение поджогов и нападений по заданию украинских кураторов. В материалах запечатлены признательные показания молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кемерово. Об этом стало известно KP.RU.
На опубликованных кадрах 16-летний москвич признался, что познакомился с девушкой в Telegram-боте, после чего его запугали «сотрудники МВД» и заставили поджечь релейные шкафы и заправки.
«У меня с ней было общение. Я ей прислал геолокацию. Нужно было дать координаты для встречи. А она мне скинула кружок с военнослужащим Украины. Потом связались “из МВД” и сказали, что уголовная ответственность ждет меня и моих родителей. Потом меня связали с другим “майором”. Он приказал мне сжечь два шкафа на железнодорожных путях. Еще было задание поджечь две автозаправки, которые якобы отмывают деньги для ВСУ. Потом меня поймала полиция», — поделился подросток.
Аналогичные показания дал 15-летний житель Петербурга, который рассказал, как по указке куратора дважды похищал у отца бензин для поджога колонок на АЗС. Следствие установило, что все они действовали по идентичным сценариям.
Эти видеозаписи стали доказательной базой по объединенным уголовным делам. В Санкт-Петербурге следователи соединили в одно производство 15 эпизодов преступной деятельности. На фоне показаний эксперты обращают внимание на то, что все подростки были психологически подавлены и не осознавали тяжести инкриминируемых им деяний, когда выполняли приказы.
За год правоохранители задержали 46 подростков, которых завербовали украинские спецслужбы. Все они совершили теракты по указке кураторов СБУ.