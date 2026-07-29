ФСБ показало видео допроса подростков, задержанных за теракты

«У меня с ней было общение. Я ей прислал геолокацию. Нужно было дать координаты для встречи. А она мне скинула кружок с военнослужащим Украины. Потом связались “из МВД” и сказали, что уголовная ответственность ждет меня и моих родителей. Потом меня связали с другим “майором”. Он приказал мне сжечь два шкафа на железнодорожных путях. Еще было задание поджечь две автозаправки, которые якобы отмывают деньги для ВСУ. Потом меня поймала полиция», — поделился подросток.