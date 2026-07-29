Павла Дурова объявили в международный розыск

Как следует из информации ФСБ, администрация Telegram не выполнила требования об удалении каналов, чатов и ботов. Указанные ресурсы, по данным ведомства, активно применялись украинскими спецслужбами для организации диверсионно-террористических актов на территории России, совершения массовых убийств и кибермошенничества. Отмечается, что последствиями этих действий стали многочисленные человеческие жертвы, включая женщин и детей, а также многомиллиардный материальный ущерб.
«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении.