Под Волгоградом парень украл питбайк, который ребенок оставил на улице без замка

Молодой человек сознался в содеянном. Он пояснил, что проходил мимо, увидел стоящий на улице питбайк и решил забрать его. Сначала парень спрятал транспорт в лесополосе, а позже перекатил в свой гараж. Он планировал пользоваться похищенным мотоциклом сам. Полицейские нашли питбайк и изъяли его. На парня завели уголовное дело, до суда он будет ходить под подпиской о невыезде.