Бывшего вице‑мэра Челябинска Александра Астахова оставили в СИЗО до ноября

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю главы города Александру Астахову. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 3 ноября 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Также в СИЗО остается бывший начальник управления ЖКХ администрации.
Александра Астахова задержали в марте сотрудники регионального УФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой компанией. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 150 миллионов рублей.