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Бывшего вице‑мэра Челябинска Александра Астахова оставили в СИЗО до ноября

Экс-чиновник остается под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями.

Источник: 1obl.ru

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест бывшему заместителю главы города Александру Астахову. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 3 ноября 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Также в СИЗО остается бывший начальник управления ЖКХ администрации.

Александра Астахова задержали в марте сотрудники регионального УФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой компанией. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 150 миллионов рублей.