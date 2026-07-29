Бывшего вице‑мэра Челябинска Александра Астахова оставили в СИЗО до ноября

Александра Астахова задержали в марте сотрудники регионального УФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой компанией. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 150 миллионов рублей.